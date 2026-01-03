Італія

Від цього залежить майбутнє італійця в Турині.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився щодо продовження контракту з «зебрами». Його слова наводить DAZN.

«Якби мені потрібно було щось ще для більшої впевненості у довгостроковому контракті, я обговорив би це з самого початку, коли розмовляв з генеральним директором Комоллі. Мені це не знадобилося, мене все влаштовує.

Мені потрібні лише добрі відчуття від своєї роботи та від людей, які співпрацюють зі мною на полі та за його межами. Я побачив надзвичайно професійних людей, які поважають свої ролі та роботу. У нас є спільні цілі.

Мета – потрапити до Ліги чемпіонів, і ми працюємо у цьому напрямі. У червні ми проведемо оцінку виконаної роботи на благо Ювентуса та його вболівальників. Якщо всіх усе влаштує, тоді ми зможемо обговорити ще щось. Зараз мені більше нічого не потрібно», – заявив Спаллетті.