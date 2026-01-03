Італія

У продовженні 18 туру Серії А.

Ювентус втратив очки з Лечче за зменшив шанси на скудетто (1:1)

Гості несподівано відкрили рахунок у доданий час першого тайму. Камбʼясо обрізався неподалік власних воріт. Банда перехопив м’яч та пробив у нижній лівий кут. Підопічні Спаллетті відігралися на початку другої 45-хвилинки. Зебри вибігли у контратаку. Після удару Їлдиза м’яч опинився у Маккенні. Американець у падінні відправив м’яч у сітку.

За підсумками гри Ювентус втрачає дуже важливі очки у гонці за чемпіонство, посідаючи п’яту сходинку. Лечче ж зробило гарний гандикап від зони вильоту.

Ювентус — Лечче 1:1

Голи: Маккенні, 49 - Банда, 45+2

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні (Аджич, 83), Локателлі (Опенда, 77), Тюрам (Копмейнерс, 69), Камб'язо (Костич, 69) — Консейсан (Жегрова, 46), Їлдиз — Девід

Лечче: Фальконе — Перес (Вейга, 32), Гашпар, Габріел, Галло — Каба, Рамадані — П'єротті (Штулич, 68), Малех, Банда (Гельгасон, 81) — Камарда (Ндаба, 68)

Попередження: Малех, Вейга, Фальконе