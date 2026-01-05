Італія

"Нерадзуррі" продовжують лідирувати в Серії А.

Асистент головного тренера Інтера Александар Коларов висловився після перемоги над Болоньєю (3:1) в матчі 18 туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«У першому таймі ми створили багато моментів, але мало реалізували. Проте команда грала дуже добре з першої хвилини.

Лаутаро Мартінес — наш лідер, він заслуговує на похвалу. На тренуваннях він також завжди викладається на 100%. Сьогодні ми хотіли застосувати схему з квадратом у півзахисті, щоб дати Маркюзу Тюраму можливість зіграти віч-на-віч із захисником.

Мені важко сказати, що саме Ківу змінив найбільше з того часу, як очолив Інтер. Ми не хотіли нічого міняти, швидше прагнули додати дещо нове. Торік команда була дуже близька до завоювання кількох трофеїв, але потім зазнала невдачі. Ми попрацювали над психологією, і я думаю, що команда змінюється на краще. Ми на вершині турнірної таблиці і хочемо там залишитися, проте ще багато чого потрібно зробити.

Ківу здається спокійним, але думаю, що він кричить навіть більше, ніж Індзагі. Я не працював настільки тісно із Сімоне, коли грав, проте мені здається, що Ківу кричить більше», — заявив Коларов.