Італія

Турецький клуб планує взяти гравця в оренду за п'ять млн євро з обов’язковим викупом за 30 мільйонів.

Захисник міланського Інтера Давіде Фраттезі дав згоду на перехід до Галатасарая. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, стамбульський клуб готовий запропонувати Інтеру п'ять мільйонів євро за оренду футболіста з обов’язковим правом викупу за 30 мільйонів євро. Після того як гравець погодив умови особистого контракту, Галатасарай найближчим часом має оформити офіційну пропозицію міланцям.

Зазначається, що можливий відхід Фраттезі не змінить трансферну стратегію Інтера. У клубі вважають нинішній склад достатньо укомплектованим і не планують термінових підсилень у зв’язку з потенційним трансфером.

У нинішньому сезоні 26-річний італійський хавбек не є стабільним гравцем основи Інтера: він зіграв у 15 матчах у всіх турнірах, лише чотири рази з’явившись у стартовому складі.