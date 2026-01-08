Італія

Головний тренер Мілана увійшов до числа учасників естафети в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі стане учасником естафети олімпійського вогню напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу в соціальних мережах.

У Мілані зазначили, що для Аллегрі це велика честь — нести олімпійський вогонь перед стартом Ігор, які прийматимуть Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. У клубі також привітали наставника з цією подією.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого.

Раніше стало відомо, що Мілан узгодив новий контракт із Томорі.