Головний тренер Мілана увійшов до числа учасників естафети в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Макс Аллегрі, Getty Images
08 січня 2026, 12:22
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі стане учасником естафети олімпійського вогню напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу в соціальних мережах.
У Мілані зазначили, що для Аллегрі це велика честь — нести олімпійський вогонь перед стартом Ігор, які прийматимуть Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. У клубі також привітали наставника з цією подією.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого.
Раніше стало відомо, що Мілан узгодив новий контракт із Томорі.