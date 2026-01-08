Інше

Ексфорвард збірної Італії підписав довгостроковий контракт із клубом із Дубая.

Маріо Балотеллі визначився з новим етапом своєї кар’єри. 35-річний нападник став гравцем дубайського Аль-Іттіфака, який виступає в чемпіонаті Об’єднаних Арабських Еміратів. Угода італійця з новим клубом розрахована на два з половиною сезони.

Очікується, що офіційна презентація Балотеллі в якості футболіста Аль-Іттіфака відбудеться у суботу, 10 січня.

Форвард приєднався до клубу, власником якого є П’єтро Латерца — також відомий як власник К’єво. Балотеллі перебував у статусі вільного агента після того, як минулого літа завершився його контракт із Дженоа.

Аль-Іттіфак наразі займає 15-те місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.