На нас чекає центральний матч 20-го туру чемпіонату Італії.
Крістіан Ківу, Getty images
10 січня 2026, 17:47
Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився напередодні матчу 20 туру італійської Серії А з Наполі. Цитує румунського фахівця Sky Sport.
Ми старанно працювали. Намагалися розвивати те, що працювало, або те, що ми намагалися робити з упевненістю та амбіціями. Одних цифр недостатньо. Нам потрібно доводити свою спроможність впродовж усіх 90-100 хвилин гри.
У нас були злети та падіння, щось у нас виходило добре, а щось не дуже, але завжди було бажання вдосконалюватись.
Це буде складний матч для обох команд, результат якого вирішиться у ключових деталях. Коли зустрічаються дві команди такого рівня, необхідні зосередженість та точність», – заявив Ківу.
Матч між Інтером та Наполі відбудеться 11 січня, о 21:45 за київським часом.