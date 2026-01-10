Італія

На нас чекає центральний матч 20-го туру чемпіонату Італії.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився напередодні матчу 20 туру італійської Серії А з Наполі. Цитує румунського фахівця Sky Sport.

Ми старанно працювали. Намагалися розвивати те, що працювало, або те, що ми намагалися робити з упевненістю та амбіціями. Одних цифр недостатньо. Нам потрібно доводити свою спроможність впродовж усіх 90-100 хвилин гри.

У нас були злети та падіння, щось у нас виходило добре, а щось не дуже, але завжди було бажання вдосконалюватись.

Це буде складний матч для обох команд, результат якого вирішиться у ключових деталях. Коли зустрічаються дві команди такого рівня, необхідні зосередженість та точність», – заявив Ківу.

Матч між Інтером та Наполі відбудеться 11 січня, о 21:45 за київським часом.