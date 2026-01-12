Італія

По гравця вже прийшли інші клуби.

Бразильський центральний захисник Жуан Жезус перейшов до італійського Наполі з Роми в якості вільного агента в 2021 році, після чого з часом зумів стати незамінним гравцем основного складу "Партенопеї".

Наприкінці минулого сезону клуб доклав належних зусиль для того, щоб продовжити контракт із 34-річним виконавцем на поточну кампанію, але прийшов час повторювати цю операцію.

Оскільки за цей період форма бразильця не надто зазнала змін, ним активно цікавляться на трансферному ринку й саме в таких умовах має домовлятись Наполі за менш ніж пів року до завершення дії чинної угоди.

Проте гравець наразі не дає підстав вважати, що зацікавлений у будь-якому іншому варіанті, окрім як продовжити своє перебування в Неаполі ще на один сезон.

У поточній кампанії на рахунку Жезуса 21 матч.