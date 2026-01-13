Італія

Пізній гол Ільхана хвилині приніс Торіно перемогу 3:2 та вихід у чвертьфінал проти Інтера.

Рома сенсаційно покинула Кубок Італії, програвши Торіно в матчі 1/8 фіналу на Стадіо Олімпіко з рахунком 2:3. Господарі, які грали без українського нападника Романа Довбика (травма), програли після голу на останніх хвилинах матчу.

Гості відкрили рахунок на 35-й хвилині завдяки Че Адамсу, який реалізував шанс після неточного рикошету від захисника Роми.

Після перерви Рома швидко відігралася: вже на 46-й хвилині Ермосо відзначився блискучим голом, скориставшись пасом Леона Бейлі. Проте Торіно знову вийшов вперед завдяки Адамсу на 52-й хвилині, який оформив дубль.

Наприкінці зустрічі молодий Антоніо Арена, який вийшов на поле лише на 80-й хвилині, зробив рахунок 2:2, оформивши свій перший гол у професійному футболі. Проте драматичну крапку поставив Ільхан на 90-й хвилині: воротар Роми Свілар не зміг надійно зіграти на кутовому, і м’яч опинився у ногах хавбека Торіно, який пробив у порожні ворота.

Таким чином, Торіно здобув важливу перемогу 3:2 і продовжить боротьбу в Кубку Італії, де його суперником у чвертьфіналі стане Інтер. Рома ж залишає турнір після емоційного, але невдалого поєдинку.

Рома — Торіно* 2:3

Голи: Ермосо, 46, Арена, 81 - Адамс, 35, 52, Ільхан, 90

Рома (старт): Свілар — Гіларді, Зюлковські, Челік — Ренш, Крістанте, Пізіллі, Веслі — Суле, Бейлі, Ель-Шаараві

Торіно (старт): Палеарі — Тамез, Ісмайлі, Коко — Лазаро, Влашич, Ільхан, Гінейтіс, Абухляль — Сімеоне, Адамс

Попередження: Ренш, Гіларді — Абухляль, Лазаро