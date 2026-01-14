Італія

Робочий гол Франческо Піо Еспозіто на 78-й хвилині приніс Інтеру важкі три очки після осічки Наполі.

Інтер здобув непросту перемогу над Лечче у матчі 16-го туру Серії А, перемігши гостей із рахунком 1:0 на стадіоні Джузеппе Меацца. Єдиний гол забив Франческо Піо Еспозіто на 78-й хвилині, реалізувавши добивання.

"Нерадзуррі" мали значну перевагу протягом гри, створивши кілька небезпечних моментів ще до забитого м’яча. Ян Фальконе неодноразово рятував Лечче, зокрема після удару головою Ніколо Барелли та спроби Тюрама, а гості ледь не скористалися контратаками на 74-й хвилині, коли Джаміл Зіберт пробив у штангу.

Через травми та дискваліфікації Крістіан Ківу був змушений проводити ротацію складу, випустивши в старті Еспозіто та інших замість ключових гравців.

Попри труднощі, Інтер зумів контролювати матч і здобути перемогу, використавши осічку конкурента Наполі та забезпечивши собі статус зимового чемпіона Серії А.

Інтер — Лечче 1:0

Гол: Еспозіто, 78

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Діуф (Енріке, 57), Барелла (Фраттезі, 57), Зелінські, Мхітарян (Мартінес, 72), Аугусто — Бонні (Еспозіто, 57), Тюрам (Сучич, 87)

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло — Кулібалі, Малех (Сала, 86) — П'єротті (Ндрі, 82), Гандельман (Каба, 69), Соттіль (Моренте, 69) — Штулич

Попередження: Тюрам, Енріке — Вейга