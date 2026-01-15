Італія

Румуна турбує те, що буде в травні.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після важкої перемоги над Лечче (1:0) в рамках італійської Серії А. Цитує румунського фахівця DAZN.

«Я очікував складного матчу, бо коли витрачаєш стільки енергії, скільки ми витратили в минулій грі з Наполі, і не домагаєшся потрібного результату, це дуже тисне. Пам'ятаю це як футболіст, що наступний матч через 72 години був одним із найскладніших випробувань.

У команди був правильний настрій, попри труднощі. Вона вірила до кінця і була сповнена рішучості здобути перемогу. У таких поєдинках можливість програти вище, ніж виграти. Хлопці заслужили успіх, адже вони зробили все, щоб досягти результату.

Раніше я вже був зимовим чемпіоном, але це нічого не означає. Важливо бути на вершині таблиці у травні. Це означає, що ми конкурентоспроможні, але боротьба за кожне очко вестиметься до кінця чемпіонату», – сказав Крістіан Ківу.

Зараз Інтер випереджає другий Мілан на шість очок, але «россонері» мають одну гру в запасі.