Італія

Гравець легко адаптувався до "дорослого" футболу.

Норвезький центральний захисник Ейвінн Гелланн цієї зими зацікавив італійську Болонью.

20-річний юнак лише на початку 2024 року долучився до "дорослої" команди Бранна, але швидко залишив за собою місце в стартовому складі.

На рахунку гравця вже 63 матчі, один гол та два асист и, тож не дивно, що інтерес до нього часом лише зростав.

Зрештю, італійська Болонья виявила інтерес до футболіста й швидко домовились щодо його трансферу.

Сторони оголосили про перехід вартістю в 7 млн євро + 10% від наступного продажу на користь Бранна.

Контракт підписано до 2030 року.