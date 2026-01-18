Римляни везуть з півночі Італії три очки.
Getty images
18 січня 2026, 21:14
В рамках 20 туру італійської Серії А Рома гостювала у Торіно.
Новачок Роми Доніелл Мален в дебютному матчі забив перший гол у складі «вовків». А вже по перерві підсумковий рахунок зустрічі встановив Пауло Дібала.
Торіно — Рома 0:2
Голи: Мален 26, Дібала 72
Торіно: Палеарі, Тамез, Ісмаїлі, Коко, Лазаро, Гінейтіс (Касадеї 46), Ілхан (Анжорін 76), Влашич, Абухлаль (Педерсен 33), Нгонг (Нджіє 76), Адамс
Рома: Свілар, Ермосо (Гіларді 23), Манчіні, Ндіка, Ренш (Цімікас 76), Крістанте, М. Коне, Веслі, Лоренцо Пеллегріні (Суле 52), Дібала (Пісіллі 76), Мален (Важ 76)
Попередження: Ісмаїлі 9, Влашич 90 — Манчіні 55