Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ювентус — Бенфіка 2:0
Голи: Тюрам, 55, Маккенні, 64

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Кабаль, 70) — Локателлі (Копмейнерс, 87), К. Тюрам — Маккенні, Міретті (Консейсан, 46), Їлдиз — Девід (Опенда, 70).

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Еурснес — Престіанні (Регу, 77), Судаков (Барренечеа, 69), Шельдеруп (Іванович, 69) — Павлідіс.

Попередження: Локателлі, Келлі