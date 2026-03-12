Італія

Легендарний швед зізнався, що на початку кар’єри йому було важко через постійні порівняння з іконою Мілана.

Колишній нападник Мілана Златан Ібрагімович розповів, що у дитинстві найбільше рівнявся на легендарного форварда Марко ван Бастен.

Про це швед заявив в інтерв’ю для CBS Sports під час екскурсії тренувальною базою клубу.

За словами Ібрагімовича, порівняння з нідерландською легендою почалися ще на початку його кар’єри в Аякс.

"Моє натхнення — Марко ван Бастен. Коли я прийшов до Аякса, мене вже порівнювали з ним. Для мене це був великий тиск, тому що я ще не був готовий до цього рівня відповідальності. Очевидно, що ван Бастен — ікона та легенда", — сказав Ібрагімович.

"Його кар’єра була короткою, але те, що він зробив, назавжди залишиться в історії — не лише Мілана, а й усього світового футболу", — додав Ібрагімович.

Швед також відзначив історичну роль нідерландського тріо в Мілані — ван Бастена, Рууд Гулліт та Франк Райкард. Саме ці футболісти стали символами одного з найуспішніших періодів в історії клубу.