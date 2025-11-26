Ліга чемпіонів

Півзахисник Наполі прокоментував перемогу над Карабахом.

Італійський Наполі в п’ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв азербайджанський Карабах.

Наполі — Карабах 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Партенопеї" Скотт Мактоміней прокоментував виступ власної команди.

"Перші декілька хвилин нам було важко, робили забагато помилок, але таке трапляється. У другому таймі ми грали краще, але нам потрібно було забивати більше голів.

Я завжди прагну допомогти команді. Тренер вимагає від мене дотримання високих стандартів, незалежно від того, забиваю я голи чи ні. Тепер не можу дочекатись гри цими вихідними проти Роми.

Сьогодні здобули три важливі очки. Наші вболівальники тут — це щось культове. Я думаю про багато цілей, яких ми вже досягли в цьому сезоні, і про ті, яких ми все ще хочемо досягти", — заявив шотландський виконавець.

У наступному турі Наполі гратиме в гостях у лісабонської Бенфіки.