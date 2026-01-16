Англія

Англійський клуб розпочав активні переговори з оточенням півзахисника міланського Інтера.

Півзахисник Інтера Давіде Фраттезі став головною трансферною ціллю Ноттінгем Форест.

За інформацією відомого журналіста Джанлуки ді Марціо, саме "лісники" наразі виявляють найбільш конкретний інтерес до 26-річного футболіста. Представники англійської сторони вже встановили перший контакт із оточенням італійця.

Найближчим часом сторони планують провести новий раунд переговорів, щоб узгодити умови особистого контракту гравця. Попри активність англійців, Інтер поки не отримував офіційної пропозиції щодо трансферу хавбека.

Раніше претендентами на Давіде Фраттезі також називали Ювентус, Наполі, Рому та Галатасарай. На даний момент портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість півзахисника у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може переїхати до Італії.