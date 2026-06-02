Італія

Німецький та італійський гранди зустрінуться в серпні на Сигнал Ідуна Парк.

Боруссія Дортмунд офіційно оголосила про проведення товариського поєдинку проти Роми в рамках підготовки до сезону-2026/27.

Матч відбудеться 15 серпня на домашньому стадіоні німецького клубу Сигнал Ідуна Парк у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Майбутня зустріч стане одним із головних спарингів для обох команд напередодні нового футбольного року. Рома завершила минулий сезон на третьому місці в Серії А та здобула путівку до Ліги чемпіонів. У складі римлян виступає колишній нападник Боруссії Доніелл Мален.

Дортмундський клуб також гарантував собі участь у найпрестижнішому єврокубку, фінішувавши другим у чемпіонаті Німеччини.

Очікується, що поєдинок приверне значну увагу вболівальників, адже на полі зійдуться два учасники майбутнього розіграшу Ліги чемпіонів.