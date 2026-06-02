Воротар Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа офіційно став міноритарним інвестором Генка. Вклад було здійснено через платформу NXTPLAY, співзасновником якої є бельгійський футболіст.

Рішення про залучення нового інвестора затвердили під час загальних зборів клубу. Для Генка це перший зовнішній акціонер після масштабної реорганізації структури управління та створення окремої футбольної компанії на початку 2026 року.

NXTPLAY базується в Мадриді та займається інвестиціями у спортивні, медійні та технологічні проєкти. Компанія вже має частки у французькому Ле Мані та іспанській Естремадурі, а Генк стане її головним футбольним активом.

У клубі розраховують, що нова інвестиційна програма допоможе залучити до 60 мільйонів євро протягом найближчих років. Крім фінансової підтримки, NXTPLAY отримає місце в раді директорів і братиме участь у стратегічному розвитку бельгійського клубу.

Паралельно Генк оголосив про продовження контракту зі спортивним директором Дімітрі де Конде до 2035 року, підтвердивши намір будувати довгостроковий проєкт.

Нагадаємо, Куртуа є вихованцем Генка та виступав за першу команду клубу з 2008 по 2011 рік, після чого розпочав успішну міжнародну кар'єру.