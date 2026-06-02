Португальський наставник залишив клуб із Джидди менш ніж через рік після свого призначення.

Аль-Іттіхад офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Сержіу Консейсау. Про кадрові зміни саудівський клуб оголосив на своїх офіційних ресурсах.

Португальський фахівець очолив команду в жовтні 2025 року та пропрацював на посаді до завершення сезону-2025/26. За цей час Аль-Іттіхад провів під його керівництвом 41 матч у всіх турнірах.

Статистика Консейсау в клубі налічує 21 перемогу, 7 нічиїх та 13 поразок. За підсумками чемпіонату Саудівської Аравії команда фінішувала на п'ятій сходинці турнірної таблиці.

Наразі Аль-Іттіхад розпочав пошуки нового головного тренера, який готуватиме команду до наступного сезону.