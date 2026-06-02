Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ключовий захисник збірної Франції пройде фінальне медобстеження, проте прогнози щодо його участі в мундіалі залишаються невтішними.

За інформацією джерел ESPN, участь центрального захисника Арсеналу та збірної Франції Вільяма Саліба на майбутньому чемпіонаті світу опинилася під великим сумнівом. 25-річний футболіст продовжує страждати від наслідків травми спини, якої він зазнав кілька тижнів тому.

На цьому тижні гравець має пройти поглиблене медичне обстеження, щоб визначити остаточний ступінь серйозності пошкодження. Втім, у таборі національної команди вже існують побоювання, що Саліба знадобиться тривалий період для лікування та відновлення, що фактично унеможливить його виступ на мундіалі.

Можлива відсутність Вільяма стане величезним розчаруванням як для самого гравця, так і відчутним ударом для наставника Ле Бле Дідьє Дешама. Напередодні старту турніру, де Франція традиційно вважається одним із головних фаворитів, тренер ризикує втратити одного з найнадійніших захисників світового футболу.

Цього сезону француз відіграв фундаментальну роль в успіхах свого клубу на внутрішній та європейській аренах. Саліба провів 50 із 63 матчів Арсеналу в усіх турнірах, що стало запорукою перемоги канонірів в Англійській Прем'єр-лізі.

Крім того, його стабільність допомогла лондонцям дістатися фіналу Ліги чемпіонів у Будапешті, де вони поступилися Парі Сен-Жермен лише в драматичній серії післяматчевих пенальті (ігровий час завершився з рахунком 1:1).

Зараз Франції, ймовірно, доведеться прокладати шлях до світової корони без свого провідного центрбека. Нагадаємо, що за підсумками жеребкування французи потрапили до групи I, де їхніми суперниками стануть збірні Сенегалу, Іраку та Норвегії.