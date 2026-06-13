Італія

Форвард Роми заявив, що наразі не ухвалив остаточного рішення.

Майбутнє Пауло Дібали в Ромі залишається однією з головних тем для обговорення серед уболівальників римського клубу. Попри нещодавні повідомлення про суттєвий прогрес у переговорах щодо нового контракту, сам аргентинець дав зрозуміти, що остаточна крапка в цій історії ще не поставлена.

Раніше повідомлялося, що сторони наблизилися до укладення нової угоди, а сам футболіст навіть погодився на певні компроміси заради продовження співпраці. Однак під час спілкування з журналістами ESPN після прибуття до Кордови Дібала уникнув будь-яких конкретних заяв щодо свого майбутнього.

"Подивимося, що буде. Зараз будь-яка команда є варіантом, навіть Інстітуто, щоб ніхто не образився. До кінця місяця я залишаюся гравцем Роми, тому з поваги до клубу не говоритиму про своє майбутнє", — заявив нападник.

Аргентинець також наголосив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо наступного етапу кар’єри.

"Я ще не вирішив. Не знаю, чи щось станеться, тому не можу говорити про те, чого може й не бути. У футболі все можливо, ніколи не знаєш наперед", — додав Дібала.

Окремо футболіста запитали про можливе повернення до Бока Хуніорс. Втім, і в цьому питанні він не став давати однозначної відповіді, обмежившись коротким: "Побачимо".

Таким чином, попри позитивні сигнали щодо продовження контракту з Ромою, останні коментарі Дібали свідчать, що його майбутнє поки не варто вважати вирішеним. Переговори тривають, але аргентинець залишає відкритими різні варіанти розвитку подій.