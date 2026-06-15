Італія

Португальський фахівець погодив контракт із россонері до літа 2028 року.

Італійський Мілан визначився з новим головним тренером. Клуб досяг усної домовленості з португальським наставником Рубеном Аморімом, який найближчим часом офіційно очолить команду.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони узгодили всі умови співпраці. Контракт буде розрахований до червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон — до літа 2029-го.

Повідомляється, що 41-річний спеціаліст уже прийняв пропозицію італійського гранда та має підписати угоду цього тижня.

"Россонері" фінішували п'ятими в Серії А-2025/26, драматично втративши місце в наступній кампанії Ліги чемпіонів. Невдача виявилася фатальною для Аллегрі. Також Мілан залишили спортивний директор Іглі Таре, головний виконавчий директор Джорджо Фурлані й технічний директор Жоффруа Монкада.

Аморіма звільнили з Манчестер Юнайтед у січні 2026 року, після 63-х матчів на чолі манкуніанців. До АПЛ він працював у себе на батьківщині, очолюючи лісабонський Спортінг, Брагу й Каса Пію.