Італія

Турецький плеймейкер не продовжуватиме контракт із міланським клубом.

Атакуючий півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу залишить команду після завершення сезону-2026/27.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, турецький футболіст уже ухвалив рішення не продовжувати контракт із "нерадзуррі".

За даними джерела, 32-річний хавбек має намір відпрацювати чинну угоду до літа 2027 року, після чого покине Інтер на правах вільного агента. Таким чином, міланський клуб не отримає компенсації за одного зі своїх ключових виконавців.

Чалханоглу виступає за Інтер із 2021 року та за цей час став одним із лідерів команди. Попри проблеми з травмами у минулому сезоні, турок продемонстрував високу результативність, записавши на свій рахунок 10 голів і 7 асистів у всіх турнірах. Він також допоміг Інтеру виграти чемпіонат Італії та Кубок країни.

Загалом у футболці Інтера Чалханоглу провів 212 матчів, забив 50 м'ячів і віддав 39 результативних передач. Разом із клубом він двічі ставав чемпіоном Серії А, тричі вигравав Кубок Італії та Суперкубок країни, а також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.