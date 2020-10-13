Лига наций

Испанцы облачатся в свои традиционные цвета.

В матче четвертого тура Лиги наций полевые игроки сборной Украины выйдут на поле в желтой форме, вратарь — в зеленой — сообщает официальный сайт УАФ.

Испанская команда наденет красно-синюю форму, вратарь — сливочную.

Утром во вторник, 13 октября, сборная Украины провела тренировку на стадионе имени В.Банникова.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.