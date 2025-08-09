Нідерланди. Новина

Співпраця клубів дає шанс талантам зростати у змагальному середовищі.

Фейєнорд та Дордрехт домовилися про оренду 19-річного нападника Стефано Каррільйо. Гравець, який приєднався до роттердамського клубу у січні цього року, вже найближчим часом розпочне виступи за нову команду.

Каррільйо вважається одним із найперспективніших футболістів Фейєнорда. З моменту переїзду до Роттердама він швидко пристосувався до високого рівня та темпу гри команди. Тепер для подальшого розвитку йому потрібна постійна ігрова практика у професійному футболі.

Технічний менеджер Марк Рейль зазначив: "Стефано дуже добре розвинувся з моменту прибуття до Фейєнорда. Незважаючи на свій молодий вік, він готовий до стабільного футболу в першій команді".

Він додав, що регулярні матчі у складі Дордрехта в поєднанні з щоденним зв’язком із тренерським штабом Фейєнорда стануть ідеальним етапом у прогресі гравця.

Партнерські відносини між двома клубами дозволяють талановитим молодим футболістам набувати досвіду у конкурентному середовищі, при цьому залишаючись у структурі Фейєнорда та зберігаючи перспективи повернення до основи.