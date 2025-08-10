Нідерланди. Новина

Нідерландський клуб активізував переговори щодо трансферу форварда.

ПСВ Ейндховен продовжує наполегливо працювати над підписанням нападника Ель-Біляль Туре, який належить Аталанті. Як повідомляють західноєвропейські джерела, клуб з Ейндховена активізував перемовини, маючи намір здійснити повноцінний трансфер малійського форварда.

23-річний Туре не зміг повністю розкритися у складі Аталанти після переходу з Альмерії влітку 2023 року за 30 мільйонів євро. За "бергамасків" він провів лише 17 матчів і забив 3 голи — аналогічну статистику він показав минулого сезону в оренді за Штутгарт.

Основною причиною нестабільної гри стали серйозні травми: футболіст пропускав багато часу через перелом плеснової кістки та розрив сухожилля стегна. Попри це, інтерес до Туре залишається високим — його ситуацію уважно відстежують також Феєнорд і кілька клубів турецької Суперліги.