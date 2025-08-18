Нідерланди. Новина

Івуарієць залишається в Утрехті.

Досвідчений нападник Себастьян Алле підписав повноцінний контракт з нідерландським Утрехтом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що 31-річний івуарієць перейшов до нідерландської команди на правах вільного агента, підписавши трудову угоду до кінця сезону-2025/26. Останнім клубом форварда була дортмундська Боруссія.

Раніше Алле вже виступав за Утрехт з 2015 по 2017 рік, а також провів у команді другу половину минулого сезону на правах оренди.

У сезоні-2024/25 Себастьян Алле відіграв за Утрехт 18 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.