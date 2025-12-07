Северная Америка

Співвласник флоридців розділив радість першого в історії клубу Кубка МЛС зі своєю родиною.

Сер Девід Бекхем не приховував свого щастя після того, як його команда здобула історичну перемогу над Ванкувер Вайткепс із рахунком 3:1 у фіналі Кубка МЛС.

Цей трофей став кульмінацією багаторічної праці Бекхема, який мріяв перетворити клуб на лідера американського футболу.

Після фінального свистка Бекхем вийшов на поле, щоб розділити мить тріумфу з найближчими — дружиною Вікторією та дітьми. Для англійця ця перемога є особливою: він став першою людиною в історії, яка вигравала Кубок МЛС і як гравець з Лос-Анджелес Гелаксі, і як власник клубу.

"Було багато безсонних ночей, але я завжди вірив. Я завжди вірив у те, що ми зможемо створити тут команду, і коли я знайшов правильних партнерів, я знав, що все можливо," — прокоментував успіх Бекхем.

Однак цей вечір став не лише святом, а й моментом прощання. Фінал Кубка МЛС став останнім матчем для двох легендарних іспанців — Жорді Альби та Серхіо Бускетса, які оголосили про завершення професійної кар'єри.

Бекхем та Ліонель Мессі віддали належне своїм друзям та партнерам по команді. Мессі, який зіграв ключову роль у перемозі, зазначив, що цей трофей — найкращий спосіб провести ветеранів на заслужений відпочинок.

"Це була одна з головних цілей — попрощатися з двома хорошими друзями, які тепер починають нове життя. Ми прощаємося найкращим чином з двома найкращими гравцями в історії футболу," — сказав аргентинець.

Перемога Інтер Маямі закріпила статус клубу як нової сили в МЛС, але наступний сезон команда розпочне вже без двох своїх архітекторів успіху, залишивши Бекхему та керівництву завдання знайти їм гідну заміну.