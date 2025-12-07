Северная Америка

Легендарний німецький футболістпереконаний, що поразка у фіналі — це лише початок великого шляху для молодої команди.

Незважаючи на те, що Кубок МЛС дістався Інтер Маямі на чолі з Ліонелем Мессі, Томас Мюллер закликав не засмучуватися, а дивитися у майбутнє з оптимізмом.

За словами Мюллера, фінальний свисток у цьому матчі ознаменував не кінець мрії, а старт нової ери для канадського клубу. Мюллер визнав, що програвати у вирішальному матчі завжди важко, проте саме такі моменти загартовують характер чемпіонів.

"Боляче, але в найкращому сенсі, в якому це може бути боляче. Ми повернемося сильнішими наступного сезону, ще сильнішими», — заявив німець.

Він акцентував увагу на швидкому прогресі команди під керівництвом тренерського штабу, зазначивши, що нинішній наставник, Єспер, працює з колективом лише один рік.

"Я думаю, що ніхто не очікував такого сезону рік тому. Можливо, зараз не найкращий момент говорити про наступний рік, але я все ще відчуваю, що наш процес не на вершині. Наразі ми на шляху вгору", — додав Мюллер.

Особливу надію Мюллер покладає на кадровий потенціал Вайткепс. Він підкреслив, що основу команди складають молоді виконавці, які готові вчитися і перемагати.

"У нас дуже молода група, дуже талановита і дуже голодна до перемог. Ви знаєте, як буває з великими поразками — вони дають багато енергії на майбутнє. Тому я намагаюся сфокусувати свої емоції саме на наступних місяцях підготовки", — наголосив Томас.

Окрім спортивних результатів, Мюллер відзначив важливу культурну перемогу клубу.

"Ванкуверу вдалося створити справжній футбольний ажіотаж у місті, яке традиційно вважається хокейним. Було так приємно чути, що ми створили ажіотаж у такому місті, як Ванкувер, місті хокею. Ми хотіли цього, коли говорили про проект два-три місяці тому. Дуже приємно пережити це самому та з групою. Я сподіваюся, що ця підтримка продовжиться і в наступному сезоні», — підсумував Мюллер.