Испания

"Кельты" собираются усилиться молодым игроком.

Сельта в ближайшие часы объявит о подписании Мигеля Баэсы из молодежной команды Реала, сообщает Marca.

Испанский полузащитник обойдется "кельтам" в сумму порядка 2,5 миллионов евро за 50% прав.

Баэса в прошлом сезоне отыграл за Кастилью 32 поединка, в которых отметился десятью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Реалу также придется продавать игроков с большими зарплатами из-за трудностей с двумя главными спонсорами.