"Кельты" собираются усилиться молодым игроком.
Мигель Баэса, getty images
14 августа 2020, 17:59
Сельта в ближайшие часы объявит о подписании Мигеля Баэсы из молодежной команды Реала, сообщает Marca.
Испанский полузащитник обойдется "кельтам" в сумму порядка 2,5 миллионов евро за 50% прав.
Баэса в прошлом сезоне отыграл за Кастилью 32 поединка, в которых отметился десятью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Реалу также придется продавать игроков с большими зарплатами из-за трудностей с двумя главными спонсорами.