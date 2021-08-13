Испания

Главный тренер Реала прокомментировал уход из Барселоны Леонеля Месси и рассказал о задачах своей команды.

Карло Анчелотти считает, что противостояние Реала и Барселоны не потеряет напряженности после перехода Лионеля Месси в ПСЖ.

"Если честно, то уход Месси меня удивил, – цитирует тренера Реала Marca. – Однако не шокировал, ведь за 42 года в большом футболе я видал и не такое. Да, Месси был настоящим знаменем Барселоны, он всю карьеру провел в этом клубе. Однако битвы Реала и Барселоны вне зависимости, есть Месси или нет, не потеряют своего статуса. В конце концов, Реал сражается не с Месси, а с Барселоной".

"Цели Реала остаются неизменными, и это определяется статусом великого клуба. Мы стремимся только к вершинам, хотя на европейской арене даже Реалу сложно справляться с "государственными» командами". Также очень конкурентоспособным стал чемпионат Испании. Хотя в Испании все команды всегда стремились играть в футбол, и это мне нравится".

Реал стартует в Примере в субботу, 14 августа, выездным поединком против Алавеса. Начало в 23:00 по киевскому времени.