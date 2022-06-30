Команда отримає значну фінансову допомогу.
гравці барселони, getty images
30 червня 2022, 15:10
Каталонська Барселона продала десять відсотків своїх телевізійних прав американській компанії Sixth Street.
Угода розрахована на наступні 25 років. "Блаугранс" отримуватимуть 267 млн євро, 207 з яких будуть виплачені одразу.
"Компанія є перевіреним прихильником футболу та досвідченим інвестором у світі спорту. Зараз ми активуємо усі економічні важелі та планомірно реалізуємо нашу стратегію по фінансовому укріпленню клубу", — прокоментував угоду Лапорта.
Відзначимо, що Sixth Street також інвестують й у мадридський Реал.
Раніше повідомлялось, що Барселона готує нову пропозицію щодо Роберта Левандовські.