Каталонська Барселона продала десять відсотків своїх телевізійних прав американській компанії Sixth Street.

Угода розрахована на наступні 25 років. "Блаугранс" отримуватимуть 267 млн євро, 207 з яких будуть виплачені одразу.

"Компанія є перевіреним прихильником футболу та досвідченим інвестором у світі спорту. Зараз ми активуємо усі економічні важелі та планомірно реалізуємо нашу стратегію по фінансовому укріпленню клубу", — прокоментував угоду Лапорта.

FC Barcelona and Sixth Street reach an agreement for the acquisition of a 10% share of the Club’s LaLiga TV rights



🔗 All the details: https://t.co/B2IRqpr0vk pic.twitter.com/09V97A1MWS