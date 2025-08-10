Іспанія

"Кажани" посилилися нідерландським фланговим нападником.

Лівий вінгер Арно Данжума попрощався з Вільярреалом заради переходу до Валенсії, передає офіційний сайт "кажанів".

Контракт із 28-річним нідерландцем розраховано до кінця червня 2028 року. Сума трансферу поки що невідома.

Вільярреал у серпні 2021 року виклав за Арно 23,5 млн євро Борнмуту. За іспанський клуб Данжума провів 54 матчі, відзначившись 24-ма голами й чотирма асистами.

На правах оренди нідерландець виступав за Тоттенгем, Евертон і Жирону. Саме в останньому клубі фланговий нападник провів майже весь сезон-2024/25, записавши на свій рахунок три гола й два асисти в 34-х матчах.

До Борнмута виконавець представляв Брюгге, НЕК Неймеген і "молодіжки" ПСВ.

У шести поєдинках за збірну Нідерландів (2018-2022) Арно відзначився двома результативними ударами та однією гольовою передачею.