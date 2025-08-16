Іспанія

Місяць тому футболіст переніс операцію.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем повернувся до індивідуальних тренувань на клубній базі. Про це повідомляє Sports.es.

22-річний англієць місяць тому переніс операцію на проблемному плечі, яке непокоїло його протягом усього минулого сезону.

Також наголошується, що керівництво "вершкових" не хоче поспішати з поверненням англійця на поле і очікує, що він повернеться наприкінці жовтня чи на початку листопада.

Минулого сезону Беллінгем провів 58 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 15 гольових передач.

