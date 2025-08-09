Іспанія

Європейська кар’єра не злетіла.

Взимку 2020 року мадридський Реал придбав у бразильського Фламенгу молодого та талановитого нападника Рейніра за 30 млн євро.

Однак відтоді на рахунку вже 23-річного виконавця так і не з’явилось жодного матчу за основну команду "бланкос".

Гравець весь час витратив на оренди до дортмундської Боруссії, каталонської Жирони, італійського Фрозіноне та Гранади, і зрештою його контракт із Реалом добіг до завершення цього літа.

У якості вільного агента Рейнір повернувся на батьківщину, де далі виступати за місцевий Атлетіку Мінейру.

На рахунку бразильця в європейській частині кар’єри 105 матчів, сім голів та вісім асистів.