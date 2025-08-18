Іспанія

Колись цього парубка називали наступником Роналду в збірній Португалії.

Португальський нападник Андре Сілва перейшов з німецького РБ Лейпциг до іспанського Ельче. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-зелених".

Зазначається, що з 29-річним португальцем укладено контракт до 30 червня 2026 року з можливістю продовження угоди ще на один сезон. У новій команді він виступатиме під 9-м номером.

Раніше італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що іспанський клуб виплатить "бикам" 1,5 млн. євро за досвідченого форварда.

Минулого сезону Андре Сілва відіграв за РБ Лейпциг та Вердер (піврічна оренда) 23 матчі, забив два голи та віддав три результативні передачі.