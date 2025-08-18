Іспанія

Останні пів року гравець перебував у оренді.

Португальський нападник Андре Сілва свого часу мав чималі очікування від перспектив своєї кар’єри, тому італійський Мілан за його трансфер із Порту, а також німецький РБ Лейпциг за перехід із франкфуртського Айнтрахта свого часу платили 38 та 23 млн євро відповідно.

Однак зрештою футболісту вже виповнилось 29 років, і минулого сезону він утратив місце в складі "Червоних биків", тому догравав кампанію в оренді в бременському Вердері.

А цього літа РБ знайшли собі нового нападника, тому Сілва за рік до завершення контракту вирішив узагалі залишити клуб.

Серед багатьох пропозицій найбільше зацікавило гравця повернення до Ла Ліги, де він уже виступав за баскський Реал Сосьєдад та андалузьку Севілью, що висловив Ельче.

Контракт буде підписано до 2027 року, а іспанці заплатять Лейпцигу 1,5 млн євро.

У минулому сезоні Сілва провів 23 матчі, забив два голи та віддав три гольові передачі.