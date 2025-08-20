Іспанія

Солідний показник для мадридського клубу.

Мадридський Реал у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги мінімально обіграв Осасуну (1:0) завдяки єдиному голу у виконанні Кіліана Мбаппе.

За інформацією Opta, мадридський клуб оновив рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю сезонів поспіль без поразок у стартових турах.

"Вершкові" не знають поразок у перших турах Ла Ліги протягом 17 років. Востаннє Реал поступився на старті сезону-2008/09, коли "вершкові" програли Депортіво (1:2).

Попередній рекорд Реалу налічував 16 сезонів у період з 1961 по 1977 рік.

