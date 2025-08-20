Іспанія

32-річний іспанський захисник не входить у плани Унаї Емері та готовий відновити кар’єру в Іспанії.

Алекс Морено готується повернутися до Ла Ліги. Як стало відомо, 32-річний лівий захисник досяг принципової домовленості з Жироною щодо контракту, який буде розрахований до 2027 року. Переговори з Астон Віллою перебувають на фінальній стадії, і угода може бути підтверджена найближчим часом.

Морено більше не входив у плани головного тренера бірмінгемців Унаї Емері, тому клуб не став заперечувати проти його відходу. Минулого сезону іспанець виступав за Ноттінгем Форест на правах оренди, де взяв участь у 19 поєдинках у всіх турнірах.

Вихованець академії Барселони, він заявив про себе у складі Реал Бетіса, після чого у 2023 році переїхав до Англії. Тепер же Морено має стати важливою ланкою в обороні Жирони, яка прагне піднятися вище після 16-го місця в Ла Лізі сезону 2024/25.