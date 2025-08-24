Іспанія

Шикарний матч у Валенсії.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про вольову перемогу над Леванте (3:2) в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

"Наша гра не була ідеальною, але слід визнати, що Леванте зіграв дуже добре. Було непросто, оскільки суперник захищався дуже глибоко, через що нам було важко.

Втім, ми продовжували атакувати і змогли домогтися перемоги. Такі матчі допомагають рости. Попереду довгий шлях.

У Рашфорда були моменти, які виглядають як те, що ми шукаємо. У другому таймі нам потрібні були зміни, тому вийшов Рафінья. В той момент, ми вирішили, що нам потрібні саме такі зміни. В підсумку це спрацювало", – сказав Флік.

