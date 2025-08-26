Під час поєдинку другого туру чемпіонату Іспанії між Реалом Овьєдо та Реалом Мадрид стався новий скандал із расистськими образами на адресу гравців вершкових. Зустріч завершилася впевненою перемогою мадридців із рахунком 3:0, однак події на трибунах затьмарили результат матчу.

На 37-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе святкував свій гол, із сектору фанатів господарів пролунали расистські вигуки та мавпяче вухання. Подібна ситуація повторилася на 63-й хвилині, коли на поле вийшов Вінісіус Жуніор.

За інформацією іспанських ЗМІ, щонайменше двоє вболівальників Овьєдо були помічені у неприпустимій поведінці. Ці моменти зафіксували камери Movistar, а відео показали у програмі El Día Després.

Очікується, що Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії розглянуть інцидент, а клуб може зазнати дисциплінарних санкцій.

