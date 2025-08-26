Іспанія

Інцидент стався у матчі другого туру Ла Ліги, ситуацію зафіксували камери Movistar.

Під час поєдинку другого туру чемпіонату Іспанії між Реалом Овьєдо та Реалом Мадрид стався новий скандал із расистськими образами на адресу гравців вершкових. Зустріч завершилася впевненою перемогою мадридців із рахунком 3:0, однак події на трибунах затьмарили результат матчу.

На 37-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе святкував свій гол, із сектору фанатів господарів пролунали расистські вигуки та мавпяче вухання. Подібна ситуація повторилася на 63-й хвилині, коли на поле вийшов Вінісіус Жуніор.

За інформацією іспанських ЗМІ, щонайменше двоє вболівальників Овьєдо були помічені у неприпустимій поведінці. Ці моменти зафіксували камери Movistar, а відео показали у програмі El Día Després.

Очікується, що Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії розглянуть інцидент, а клуб може зазнати дисциплінарних санкцій.

