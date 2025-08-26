Інцидент стався у матчі другого туру Ла Ліги, ситуацію зафіксували камери Movistar.
Мбаппе та Вінісіус, Getty Images
26 серпня 2025, 11:35
Під час поєдинку другого туру чемпіонату Іспанії між Реалом Овьєдо та Реалом Мадрид стався новий скандал із расистськими образами на адресу гравців вершкових. Зустріч завершилася впевненою перемогою мадридців із рахунком 3:0, однак події на трибунах затьмарили результат матчу.
На 37-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе святкував свій гол, із сектору фанатів господарів пролунали расистські вигуки та мавпяче вухання. Подібна ситуація повторилася на 63-й хвилині, коли на поле вийшов Вінісіус Жуніор.
За інформацією іспанських ЗМІ, щонайменше двоє вболівальників Овьєдо були помічені у неприпустимій поведінці. Ці моменти зафіксували камери Movistar, а відео показали у програмі El Día Després.
Очікується, що Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії розглянуть інцидент, а клуб може зазнати дисциплінарних санкцій.
