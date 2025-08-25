Іспанія

Іспанський наставник різко розкритикував гравців і засумнівався у готовності команди до сезону.

Головний тренер Жирони Мічел поділився емоціями після нищівної поразки від Вільярреала з рахунком 0:5 у матчі другого туру Ла Ліги. Наставник не приховував розчарування та заявив, що команда перебуває у кризі.

"Це слово – розчарування. Зараз ми не команда. Вчора я казав, що не хвилююся щодо ринку, але сьогодні я побачив, що команда не зосереджена на грі. Ми не змагалися жодного разу в матчі.

Я думаю, що це відповідальність кожного, і клубу також. Якщо ви даєте можливість висловитися та відкрити двері, і це відчуває не один гравець, а шість чи сім, тоді ви не зосереджені на своїй команді. Я дуже розчарований усіма, це реальність.

Я вірю в проєкти, і кожен сезон – це проєкт, але я не знаю, чи цей проєкт для когось розпочався. Я почав з нуля, як і весь персонал; якщо хтось думає про минулий рік чи про відхід, нехай так скаже. Але ми не можемо мати таке відчуття на полі, люди цього не заслуговують.

Мені зовсім не подобається те, що я бачив. Це мій найгірший момент як тренера", — цитує Мічела 3Cat.

Для Жирони це друга поразка в сезоні Ла Ліги.