Іспанія

Спортивний директор Деку підтримує ідею підписання форварда Баварії у 2026 році.

Каталонська Барселона розпочала активну підготовку до заміни Роберта Левандовського, контракт якого завершується влітку 2026 року. За інформацією іспанського видання El Nacional, одним із головних кандидатів на позицію центрального нападника вважається англієць Гаррі Кейн, який нині виступає за мюнхенську Баварію.

Спортивний директор Деку особисто виступає за трансфер форварда. У клубі вважають, що Кейн, якому влітку 2026-го виповниться 33 роки, ідеально підходить до ігрової філософії Барси та володіє необхідною ментальністю для лідера атак.

Очікується, що німецький клуб буде готовий відпустити Кейна за 40–50 мільйонів євро.