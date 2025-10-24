18-річна зірка Барселони зробив зухвалу заяву на адресу мадридського клубу під час стріму на Twitch, звинувативши суперника в нечесній грі та скаргах.
Ламін Ямаль, Getty Images
Нападник Барселони Ламін Ямаль "підігрів" атмосферу напередодні Ель Класіко, зробивши резонансну заяву на адресу Реала. Інцидент стався під час трансляції на Twitch, присвяченій Kings League.
У розмові з відомим іспанським стрімером Ібаї Льяносом, який є вболівальником Реала, Ямаля запитали, чи схожа команда Льяноса Порсінос на Реал Мадрид. 18-річний футболіст, не вагаючись, відповів:
"Так, звичайно, вони крадуть, вони скаржаться...". Коли здивований стрімер перепитав: "Реал" краде?", Ямаль, сміючись, підтвердив свою думку: "Ну, подивимося, подивимося...".
Зухвалий коментар миттєво став вірусним у соціальних мережах, викликавши бурхливу реакцію вболівальників обох клубів. Заява молодого таланту додала напруги до майбутнього протистояння, яке відбудеться цими вихідними.
Ямаль також встиг нагадати Льяносу про свій успіх на Сантьяго Бернабеу, заявивши:
"Я вже там забивав, хіба ти не пам'ятаєш?", маючи на увазі перемогу Барселони в минулому сезоні.