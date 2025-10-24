Іспанія

18-річна зірка Барселони зробив зухвалу заяву на адресу мадридського клубу під час стріму на Twitch, звинувативши суперника в нечесній грі та скаргах.

Нападник Барселони Ламін Ямаль "підігрів" атмосферу напередодні Ель Класіко, зробивши резонансну заяву на адресу Реала. Інцидент стався під час трансляції на Twitch, присвяченій Kings League.

​У розмові з відомим іспанським стрімером Ібаї Льяносом, який є вболівальником Реала, Ямаля запитали, чи схожа команда Льяноса Порсінос на Реал Мадрид. 18-річний футболіст, не вагаючись, відповів:

"Так, звичайно, вони крадуть, вони скаржаться...". ​Коли здивований стрімер перепитав: "Реал" краде?", Ямаль, сміючись, підтвердив свою думку: "Ну, подивимося, подивимося...".

Зухвалий коментар миттєво став вірусним у соціальних мережах, викликавши бурхливу реакцію вболівальників обох клубів. Заява молодого таланту додала напруги до майбутнього протистояння, яке відбудеться цими вихідними. ​

Ямаль також встиг нагадати Льяносу про свій успіх на Сантьяго Бернабеу, заявивши:

"Я вже там забивав, хіба ти не пам'ятаєш?", маючи на увазі перемогу Барселони в минулому сезоні.