Тренер Реала зробив 20-річного Кенана Їлдиза своєю пріоритетною ціллю, а Ювентус вже встановив шокуючий цінник на турецького таланта.

Хабі Алонсо відчайдушно прагне бачити у своїй команді зірку Ювентуса Кенана Їлдиза.

За словами відомого агента Джованні Бранкіні, іспанський фахівець настільки захоплений 20-річним футболістом, що готовий "пожертвувати будь-яким гравцем, окрім Кіліана Мбаппе", аби забезпечити цей трансфер. ​

Бранкіні повідомив виданню AS: "Хабі Алонсо хоче бачити Їлдіза в Реалі. Наразі Ювентус просить за нього 100 мільйонів євро".

​Сам Алонсо, який знайомий з Їлдизом ще з часів їхнього спільного перебування в Баварії, публічно підтвердив свій інтерес до гравця напередодні очного матчу в Лізі Чемпіонів.

"У Ювентуса дуже хороші гравці, і Їлдиз – один з них. Він фантастично розвивається. Я його знаю", – заявив тренер.

​Кенан Їлдиз проводить видатний сезон, маючи на своєму рахунку 6 результативних дій у 10 матчах. Турецький талант також натякав на бажання грати за Реал, назвавши Сантьяго Бернабеу одним із найкрасивіших стадіонів у світі та заявивши, що грати там – "це як мрія, що стала реальністю".