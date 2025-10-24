Іспанія

Гравці Барселони відновилися після хвороби.

Півзахисник Френкі де Йонг і захисник Андреас Крістенсен будуть доступні для Барселони в матчі проти Реала, повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Раніше обидва пропустили тренування через вірусну інфекцію, але вже тренувалися в загальній групі.

Матч 10-го туру Ла Ліги Реал — Барселона відбудеться 26 жовтня о 18:15 за київським часом.

Нагадаємо, вінгер Барселони Рафінья Діас пропустить Ель Класіко через травму.