Бразильський вінгер продовжує відновлення після травми.
Рафінья Діас, Getty Images
14 жовтня 2025, 15:35
Участь вінгера Барселони Рафіньї в найближчому поєдинку проти Жирони, запланованому на 18 жовтня, повністю виключена, повідомляє іспанське видання Sport.
28-річний бразилець наразі працює над відновленням від травми, займаючись у спортзалі.
У сезоні-2025/26 Рафінья зіграв сім матчів, забив три голи та віддав два гольові паси. Його повернення до складу очікується наступного тижня, коли Барселона готується до матчів проти Олімпіакоса в Лізі чемпіонів (21 жовтня) та Реала в Ла Лізі (26 жовтня).
Команда Ганса-Дітера Фліка наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, демонструючи стабільні результати.
