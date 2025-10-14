Іспанія

Бразильський вінгер продовжує відновлення після травми.

Участь вінгера Барселони Рафіньї в найближчому поєдинку проти Жирони, запланованому на 18 жовтня, повністю виключена, повідомляє іспанське видання Sport.

28-річний бразилець наразі працює над відновленням від травми, займаючись у спортзалі.

У сезоні-2025/26 Рафінья зіграв сім матчів, забив три голи та віддав два гольові паси. Його повернення до складу очікується наступного тижня, коли Барселона готується до матчів проти Олімпіакоса в Лізі чемпіонів (21 жовтня) та Реала в Ла Лізі (26 жовтня).

Команда Ганса-Дітера Фліка наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, демонструючи стабільні результати.

