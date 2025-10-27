Іспанія

Резонне зауваження нідерландця.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг висловився про словесну перепалку Ламіна Ямаля та Дані Карвахаля після завершення "Ель Класіко". Цитує нідерландця ESPN.

"Якщо Карвахаль хотів поговорити з Ламіном, він міг зробити це наодинці. Якщо він вважає, що не варто робити подібні заяви, нехай зателефонує. Вони ж товариші по збірній Іспанії, добре знають один одного. Навіщо влаштовувати сцену на полі?" — заявив де Йонг.

Зазначимо, що напередодні гри Ямаль в одному з іспанських шоу заявив, що "Барселона може повторити минулорічні 4:0 на Сантьяго Бернабеу", а вже після матчу Карвахаль сказав 18-річному іспанцю: "Менше розмовляй перед матчами", що спричинило штовханину між представниками обох команд.