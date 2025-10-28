Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 27 жовтня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі десятого туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Реал Бетіс (2:0).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок вже на третій хвилині, коли результативним ударом у складі "матрацників" відзначився Джуліано Сімеоне.

Потім наприкінці першого тама перевагу мадридської команди подвоїв Алекс Баена.

Після цієї перемоги Атлетіко набрав 19 очок і піднявся на четверте місце в Ла Лізі, а в активі Бетіса 16 балів та шостий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Атлетіко Мадрид у рамках 10-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Реал Бетіс — Атлетіко Мадрид 0:2

Голи: Сімеоне, 3, Баена, 45+1.

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін (Руїбаль, 69), Бартра, Натан, Родрігес (Фірпо, 69) — Амрабат, Рока (Ло Чельсо, 46) — Антоні, Форнальс (Деосса, 76), Еззалзулі — Кучо (Бакамбу, 76).

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Ганцко — Сімеоне (Альмада, 82), Барріос (Галлагер, 55), Коке (Моліна, 82), Гонсалес — Альварес (Серлот, 60), Баена (Грізманн, 60).

Попередження: Чельсо, Амрабат — Гонсалес.